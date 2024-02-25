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Beşiktaş'ta kötü haber: Galatasaray derbisinde önemli eksik

İstanbulspor maçında sarı kart gören Beşiktaşlı Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü. Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta kötü haber: Galatasaray derbisinde önemli eksik
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İstanbulspor deplasmanından Beşiktaş için kötü haber. Maçın ilk yarısında yaptığı faulün ardından sarı kart gören siyah-beyazlı Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü. Fernandez ilerleyen günlerde oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.