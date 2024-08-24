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Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal’ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı
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Beşiktaş, deneyimli futbolcusu Necip Uysal’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi.

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