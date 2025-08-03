Beşiktaş’ta Nuri Şahin sesleri! İddialar gerçek mi? Beklenen açıklama yapıldı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Nuri Şahin'in getirileceğine dair çıkan haberlerle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"