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Beşiktaş'ta Rebic'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, karşılıklı anlaşmayla Ante Rebic'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Rebic'in sözleşmesi feshedildi
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Beşiktaş, futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi. 

30 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 691 dakika süre alabildi. Rebic, forma giydiği 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. 

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