Serdal Adalı, yeniden Beşiktaş başkanı seçildi
Beşiktaş'ta tek aday olarak seçime giren Serdal Adalı, 3 bin 815 geçerli oy alarak yeniden başkan seçildi.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı'nın tek aday olarak katıldığı kongrede üyeler, 20 sandıkta oy kullandı.
39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.
Kulüpten alınan bilgiye göre genel kurula, yaklaşık 4 bin üye katıldı.