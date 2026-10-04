Beşiktaş'ta seçim günü: Serdal Adalı tek aday olarak kongreye giriyor

Beşiktaş Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.

Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Serdal Adalı, seçime tek aday girdi

Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday girdi.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

Adalı: Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurulunda oy verme işlemi öncesinde konuşan Adalı, "Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Dikilitaş’tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa’da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dikilitaş'ın temelini kısa sürede atacaklarını aktaran Adalı, basketbol takımıyla ilgili sponsorluk görüşmelerinin de devam ettiğini dile getirdi.

Transferlerin yüksek maliyetli olduğunu ancak oyunculardan kar elde edebileceklerini savunan Adalı, "Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyuncuların bonservislerinden kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve sizlere hak veriyorum ancak Beşiktaş’ta artık üstüne para vererek maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi. Her bir oyuncumuz çok değerli. Yükümlülükleri elbette düşüneceğiz ancak olası getirileri de gözardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservise biz takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.