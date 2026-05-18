Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 4. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı toplantının ardından tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Sergen Yalçın'ın herhangi bir tazminat talep etmediği ve 250 milyon TL'yi bulan alacağından da vazgeçtiği bildirildi.

41 yılın ardından hiç büyük maç kazanılamadı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde 39 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 53 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la bu süreçte 1.79'luk puan ortalaması yakaladı.

Sergen Yalçın'ın takımı, sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan tamamladı. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi.

Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor'a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.

Türkiye Kupası'na veda edilen Konyaspor maçı, taraftarlar ile yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki bağları da kopardı.