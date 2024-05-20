Beşiktaş’ta Sicil Kurulu başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyeleri istifa etti
Beşiktaş'ta Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyeleri istifa etti. Kulüp başkanı Arat geçen ay kurulun istifasını istediğini açıklamıştı.
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Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, görevinden istifa etti.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılan yazıda, ''20.05.2024 tarihinde Sicil Kurulu olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Tüm kurullarımıza görevinde başarılar dileriz'' ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün geçen ay yapılan 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Sicil Kurulu'nun istifasını istediğini söylemişti.