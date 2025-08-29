Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi 223 gün sürdü: 29 maçta 15 galibiyet aldı, derbileri kaybetmedi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de yollar ayrıldı. Müsabakanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Norveçli teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

223 gün görevde kaldı

Serdal Adalı’nın başkanlığa seçilmesinin ardından 18 Ocak 2025 tarihinde sözleşme imzalanan Solskjaer, sadece 223 gün siyah-beyazlı takımı çalıştırdı. 52 yaşındaki teknik direktör, bu süreçte 29 maçta görev aldı.

Süper Lig’de 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye Kupası’nda ise 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarında da 8 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Athletic Bilbao galibiyetiyle giriş yaptı

Solskjaer, Beşiktaş kariyerine oldukça ses getiren bir galibiyetle başladı. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 22 Ocak 2025 tarihinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk eden siyah-beyazlılar, güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Solskjaer’in henüz resmi sözleşmeyi imzalamasının üstünden 4 gün geçtikten sonra çıktığı bu zorlu karşılaşmada aldığı net galibiyet, hem Türkiye hem de Avrupa’da ses getirmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi yendi

Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz sezon elde ettiği derbi galibiyetleriyle de ön plana çıktı. Deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0’la geçen Norveçli teknik direktörün idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray’ı ise sahasında 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş’ta uzun süre sonra ilkleri başardı

52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle birlikte siyah-beyazlılarda uzun yıllar sonra birçok ilki de başardı. Solskjaer, 2010-2011 sezonunda Bernd Schuster’in elde ettiği galibiyetin ardından Galatasaray’ı 14 yıl sonra mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Kartal'ın bu kötü gidişatına yine Solskjaer son verdi.

Ole Gunnar Solskjaer, aynı zamanda Slaven Bilic’ten sonra (2014-2015) siyah-beyazlı takıma Süper Lig’de üst üste 4 galibiyet sevinci yaşatan ilk yabancı teknik direktör de oldu.

Süper Lig’i 4. sırada bitirdi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ole Gunnar Solskjaer’in son 17 haftasında görev yaptığı Süper Lig’i 4. sırada tamamladı. 2024-2025 sezonunda ligde 17 maça çıkan Solskjaer, 9 galibiyet ve 4’er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti

Geride kalan sezonda lige erken havlu atan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı hedef olarak belirlemişti. Ancak siyah-beyazlı takım kupaya da çeyrek finalde veda etti.

Solskjaer, Türkiye Kupası D Grubu’nda Kırklarelispor’u 2-0, Antalyaspor’u da 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Kartal, rakibine evinde 3-1 yenilerek kupa şampiyonluğu hayalini de yitirdi.

Yeni sezona iyi başlamadı

Ole Gunnar Solskajer yönetimindeki Beşiktaş, 2025-2026 sezonuna ise iyi başlangıç yapamadı. UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan giriş yapan siyah-beyazlılar, Arda Turan’ın teknik direktörü olduğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan yoluna devam etti.

Bu turda İrlanda temsilcisi St Patrick’i dış sahada 4-1 ve evinde de 3-2 mağlup eden Beşiktaş, play-off turuna yükseldi.

Kara Kartal, play-off turunda İsviçre’de 1-1 berabere kaldığı Lausanne’a, Tüpraş Stadyumu’nda 1-0 kaybederek Avrupa defterini erken kapadı.

7 resmi maçta 12 gol yedi

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda oynadığı 6’sı Avrupa, 1’i de Süper Lig olmak üzere 7 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda ağlarında tam 12 gol gördü.