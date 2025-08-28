Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer’i basın toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısına çağırdı.

Adalı, Solskjaer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Adalı ile Solskjaer arasındaki toplantı sona erdi. İkili, kulüp binasından ayrıldı.

Görüşme sonrası Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."