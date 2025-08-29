Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine geçecek isim belli oldu: Sergen Yalçın yuvaya geri mi dönüyor?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'a dönmek için istekli olduğu ileri sürüldü.

Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir."