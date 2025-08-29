Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine geçecek isim belli oldu: Sergen Yalçın yuvaya geri mi dönüyor?

  1. Ekonomim
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın sonrasında siyah-beyazlı ekip teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığı açıkladı. Solskjaer'in yerine gelecek ismin Sergen Yalçın olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'a dönmek için istekli olduğu ileri sürüldü.

Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir."

