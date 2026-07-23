Beşiktaş'ta Veysel Ahmet Çağlar'dan istifa kararı
Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar görevinden istifa etti.
Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, görevinden istifa etti.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir."
Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.