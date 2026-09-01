Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet
Beşiktaş, konuk ettiği Çorum FK karşısında elde ettiği skorla 6 sezon sonra ilk kez 6 gollü galibiyet elde etti.
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti. Kartal bu skorla 6 sezon sonra ilk kez 6 gollü bir galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlılar bu rakama en son şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunun 16. haftasında yine sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'a karşı elde etmişti.