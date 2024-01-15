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Beşiktaş'tan Aboubakar'ın takas edileceği iddialarına yanıt

Beşiktaş takas edileceği iddia edilen Vincent Aboubakar hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda iddiaların doğru olmadığını duyuruldu.

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Beşiktaş'tan Aboubakar'ın takas edileceği iddialarına yanıt
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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takas edileceği iddiaları ile gündemde. Beşiktaş'tan iddialara yönelik açıklama gecikmedi. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun takas edileceği iddialarının gerçek olmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan Aboubakar’ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.