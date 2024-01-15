Beşiktaş'tan Aboubakar'ın takas edileceği iddialarına yanıt
Beşiktaş takas edileceği iddia edilen Vincent Aboubakar hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda iddiaların doğru olmadığını duyuruldu.
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takas edileceği iddiaları ile gündemde. Beşiktaş'tan iddialara yönelik açıklama gecikmedi. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun takas edileceği iddialarının gerçek olmadığını duyurdu.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 15, 2024
Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz… pic.twitter.com/yA3Scft0Ku
Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan Aboubakar’ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.