Beşiktaş'tan Aboubakar'ın takas edileceği iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takas edileceği iddiaları ile gündemde. Beşiktaş'tan iddialara yönelik açıklama gecikmedi. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun takas edileceği iddialarının gerçek olmadığını duyurdu.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz… pic.twitter.com/yA3Scft0Ku — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 15, 2024

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan Aboubakar’ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.