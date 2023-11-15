Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor ve Bodo Glimt yenilgilerinin ardından taraftarın tepki gösterdiği Burak Yılmaz yönetimle görüşüp görevini bırakmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Burak Yılmaz, Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin ardından Yılmaz'ın Milli Takım teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı olacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik sorumlu olarak ilk maçında Galatasaray'a 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup oldu.

Genç teknik adam siyah-beyazlılarla çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. 38 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabından daha önce Beşiktaş ile ilgiyi yaptığı paylaşımları silmişti.