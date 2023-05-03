Beşiktaş'tan depremzedeler için dostluk maçı
Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak.
Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.
Salam can qardaş,— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 2, 2023
Dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirik. Azərbaycandakı qardaşlarımızla zəlzələdən zərər görmüş insanlara yardım məqsədilə keçiriləcək matç üçün Bakıya gəlməkdən böyük sevinc hissi duyarıq.
Hörmətlə,
Beşiktaş JK https://t.co/dyM1gAHJLo pic.twitter.com/9AdgtmqNoB