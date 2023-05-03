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Beşiktaş'tan depremzedeler için dostluk maçı

Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

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