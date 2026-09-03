Beşiktaş'tan gece yarısı transfer açıklaması: Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Ümit Akdağ" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Romanya'nın başkenti Bükreş doğumlu 22 yaşındaki stoper, FCSB ve Chelsea altyapılarında forma giydikten sonra 2017 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.

Akdeniz ekibinin formasını ilk kez 2022-2023 sezonunun son haftasında giyen Ümit Akdağ, Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da da kiralık olarak görev yaptı.

Genç futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 3 haftada Alanyaspor formasıyla 90'ar dakika sahada kaldı.