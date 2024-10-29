Beşiktaş'tan gözaltına alınan Sezgin Gülnar'a destek: İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçı sonrası stat dışında spor muhabirine gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez gözaltındaki kişi için cezaevi önünden açıklamalarda bulundu.

"Dışarıda kavgalar gördük ama ilk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız"

Onur Göçmez, Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde yaptığı açıklamada; "Dün maç devam ederken, maç esnasında kendini muhabir olarak tanıtan bir arkadaşın yaptığı paylaşım kendi duygularına yenik düşerek yapılmıştır. Hakaret amaçlı ve alay dolu paylaşım yapmıştır. Basın toplantısı sırasında kendisinin de orada bulunmasından dolayı münakaşa çıkmıştır. Bizim arkadaşımızın gözlük camı kırılmıştır. Ondan kaynaklı diğer arkadaşın yüzü çizilmiştir. Olay bundan ibarettir. Futbol sahalarında hakeme saldıranlar gördük. Dışarıda kavgalar gördük ama ilk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız. Devletimize her zaman güveniyoruz dedik ama bu verilen karar adil bir karar değildir. Bu karar geçmiş alınan kararlarla bağdaşmamaktadır." dedi.

"Beşiktaş büyük taştır, altında ezilirsiniz"

Onur Göçmez açıklamasında; "Bu karar bugün Beşiktaş'ın aleyhine kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Biz Beşiktaş'ın neferiyiz. Bu Sezgin'in değil sadece, Beşiktaş'ın davasıdır. Biz yarın da takipçisi olacağız. Beşiktaş büyük taştır, altında ezilirsiniz. Bu kararın en kısa zamanda doğru ve mantıklı bir şekilde verileceğine inanıyoruz." dedi.

"Ekmeğinin peşinden koşan herkese saygı duyarız"

Beşiktaş Asbaşkanı sözlerinin devamında; "Bizim duruşumuzun doğru olması lazım. Bu işin bu kadar abartılmasının sebebi ise konunun Beşiktaş ile alakalı olmasıdır. Bizim medya kuruluşundan beklentimiz şudur: Ekmeğinin peşinden koşan herkese saygı duyarız, biz de ilgili medya kuruluşunun bunu bu şekilde not etmesini bekleriz." açıklamasında bulundu.