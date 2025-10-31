Beşiktaş'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru

  1. Ekonomim
Beşiktaş Kulübü, 152 hakemin bahis oynadığı iddialarıyla başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Beşiktaş Kulübü açıklamasında, "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur. Futbol A Takımı'mızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

