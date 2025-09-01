Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu

  1. Ekonomim
Beşiktaş, Jean Onana’nın satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Jean Onana ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş’a 2023-24 sezonunda katılmıştı. Siyah-beyazlı forma altında Süper Lig ve Avrupa kupalarında görev yapan Onana beklentileri karşılayamadı.

Yeni sezonda Serie A’da mücadele edecek olan Kamerunlu futbolcunun performansı, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyecek.

