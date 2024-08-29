Beşiktaş’tan karaborsa bilet açıklaması!

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada stat etrafında veya online ortamda karaborsa maç bileti satan kişi veya gruplarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, resmi olarak kulübümüzün maç bileti satış kanalı Passo’dur. Taraftarlarımız, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığımız müsabakaların biletlerini Passo üzerinden temin etmektedir.

Sezonluk kombine sahibi olan taraftarlarımız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden belirledikleri beş kişiye sezon içerisinde sınırsız bilet devri yapabilmektedir.

Futbol A Takımımızın bugün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile Tüpraş Stadyumu’nda oynayacağı maçla ilgili olarak; taraftarlarımızdan yurt dışında faaliyet gösteren bazı sitelerde maç bileti satışı yapıldığı şikayetinin tarafımıza ulaşması üzerine hukuk departmanımız ivedilikle harekete geçmiş bulunmaktadır.

Karaborsa bilet satışı yapan kişi veya gruplar hakkında bilgi sahibi olan taraftarlarımızdan ellerindeki bilgi, belge veya görüntüleri [email protected] adresine mail atarak kulübümüzle paylaşmalarını önemle rica ederiz.”