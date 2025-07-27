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Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi: İşte Benfica'ya yapılan teklif

Benfica'dan yaz transfer döneminde Orkun Kökçü ve David Jurasek'le anlaşan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha kadrosuna katabilir. Kanat transferi planlayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgileniyor.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi: İşte Benfica'ya yapılan teklif
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Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve Portekiz ekibi öneriyi değerlendirmeye başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kerem'in de transfer için devrede olduğu ve Beşiktaş'ın Benfica'dan yanıt beklediği kaydedildi.

Benfica'ya geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan transfer olan Kerem'in sözleşmesi 2029'da sona eriyor.

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistle oynadı. 

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