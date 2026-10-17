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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Hoffenheim karşılaşması sırasında sakatlık yaşayarak karşılaşmaya devam edemeyen Orkun Kökçü'nün son durumuna dair bilgi verildi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün sakatlığıyla ilgili açıklama
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Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü’nün takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.