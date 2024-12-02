Beşiktaş'tan sert açıklama: Hak edenler hak ettiklerini alacak
Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı camiada yaşanan sorunlarla ilgili sorumluların gereken cezayı alacağını ifade etti.
Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı camiada son günlerde yaşanan çalkantılı süreç hakkında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.
Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kurulumuzca, olan biten tüm olayların ve bilgilerin delilleriyle birlikte incelenerek hak edenler hakkında hak ettikleri gerekli kararların verileceğinden camiamızın şüphesi olmasın."
Kurulumuzca,— ahmet akpınar (@AvAhmetAkpinar) December 2, 2024
olan biten tüm olayların ve bilgilerin
delilleri ile birlikte,
İNCELENEREK
HAKKEDENLER
HAKKINDA
HAKKETTİKLERİ
gerekli kararların
verileceğinden
CAMİAMIZIN
ŞÜPHESİ OLMASIN...