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Beşiktaş'tan sert açıklama: Hak edenler hak ettiklerini alacak

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı camiada yaşanan sorunlarla ilgili sorumluların gereken cezayı alacağını ifade etti.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan sert açıklama: Hak edenler hak ettiklerini alacak
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Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı camiada son günlerde yaşanan çalkantılı süreç hakkında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurulumuzca, olan biten tüm olayların ve bilgilerin delilleriyle birlikte incelenerek hak edenler hakkında hak ettikleri gerekli kararların verileceğinden camiamızın şüphesi olmasın."

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