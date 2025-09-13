Beşiktaş'tan son dakika galibiyet
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 90+1'de Cengiz Ünder'in golü ile 2-1 yendi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
Konuk ekip, 71. dakikada Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 3 dakika sonra 74. dakikada El Bilal Toure ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
90+1. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, durumu 2-1 yaptı.
Başakşehir'de Ba, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü, 90+8. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Beşiktaş, 6 puanla 9. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Başakşehir ise 2 puanla 14. basamakta yer buldu.
Beşiktaş, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Karagümrük'e konuk olacak.