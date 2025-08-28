Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran video: Gizemli futbolcu kim?

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure ve Tiago Djalo transferlerini açıkladı. Orkun Kökçü ile film tadında tanıtım videoları hazırlayan Beşiktaş, Taylan Bulut videosundaki çanta şifresinin ardından bu kez bir zarf ile mesaj verdi.

Sosyal medyadan #LetTheGameBegin mesajıyla bu kez El Bilal Toure için bir video hazırlayan Beşiktaş, taraftarını video sonundaki gizemli futbolcu ile heyecanlandırdı.

Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcuların yer aldığı videoda özel bir araç ile karşılanan El Bilal Toure'den önce Pascal Nouma, kartal mührü vurulmuş bir zarfı gizemli futbolcuya veriyor.

Şapkalı futbolcu, El Bilal Toure mekana gelmeden binadan çıkarken, Toure çantadaki siyah beyaz formasına kavuşuyor.

Gizemli futbolcu ise videonun sonunda zarfı açıyor ve içindekini yakıyor.

Kim bu gizemli futbolcu?

Gizemli futbolcunun kim olduğuna yönelik sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Sosyal medyada bazı taraftarlar Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny olduğunu iddia ediyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Beşiktaş’a transferi için prensipte anlaşmaya varıldığı öne sürülüyor.