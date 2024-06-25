Beşiktaş'tan transfer bombası: Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Rafa Silva ile gerçekleştiriyor. İddiaya göre siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren tecrübeli yıldız ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

İstanbul'a bekleniyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Rafa Silva'nın Beşiktaş için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.