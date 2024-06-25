Beşiktaş'tan transfer bombası: Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ın Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. İkinci başkan Hüseyin Yücel'in yıldız oyuncuyu İstanbul'a getireceği öne sürüldü.
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Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Rafa Silva ile gerçekleştiriyor. İddiaya göre siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren tecrübeli yıldız ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
İstanbul'a bekleniyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Rafa Silva'nın Beşiktaş için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.