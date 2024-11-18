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Beşiktaş'tan yeni dijital proje: 865 milyon TL gelir bekleniyor

Beşiktaş Kulübü'nün yeni dijital uygulaması "Beşiktaş App" çarşamba günü tanıtılacak. Siyah beyazlıların bu projeden 865 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan yeni dijital proje: 865 milyon TL gelir bekleniyor
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Beşiktaş App" projesi hayata geçiyor.

Siyah beyazlı kulübe önemli bir gelir kaynağı yaratacak projenin lansmanı çarşamba günü yapılacak.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni dijital ağından kulübün 25 milyon dolar (865 milyon TL) gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın maliyeti ise sadece 1 milyon TL.

25 milyon doların Beşiktaş'ın kasasına girmesi halinde siyah-beyazlı kulüp mali açıdan rahatlamış olacak.

Dijtal App’te Kartal Yuvası için mobil versiyonu da yer alacak. Özel tasarlanmış kartların da tanıtımı yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüp, “Süper APP” videosunda Ciro Immobile’li tanıtım yapacak. İtalyan forvetin yeni mobile uygulamasının videosunda “Ben Ciro Immobile, Beşiktaş, geliyor mobile” ifadeleri yer aldı.

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