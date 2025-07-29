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BHS Smaç Gösterisi İzmir’de basketbol şöleni yaşattı

Her sene binlerce basketbolsever tarafından heyecanla beklenen Brotherhood Squad (BHS) Smaç Gösterisi, Sneaks Up sponsorluğunda İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda heyecan dolu bir atmosferde 3. kez gerçekleştirildi. Kanadalı yıldız basketbolcu Jordan Kilganon’ın sahaya çıktığı, dünya çapında tanınan ünlü dunker’ların nefes kesen smaç şovları, yetenek yarışmaları ve birebir kapışmalarla adeta bir basketbol şölenine dönüşen etkinlikte dans performansları ve Türkçe hiphop sahnesinin önemli isimlerinden Khontkar’ın şarkısı BHS, enerjiyi zirvede tutarak tribünleri ayağa kaldırdı.

Haber Merkezi
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BHS Smaç Gösterisi İzmir’de basketbol şöleni yaşattı
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Binlerce basketbol tutkununun heyecanla beklediği Brotherhood Squad (BHS) Smaç Gösterisi, bu yıl Sneaks Up sponsorluğunda 3. kez düzenlendi. İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, dünyanın en iyi dunker’larından biri olan Kanadalı yıldız basketbolcu Jordan Kilganon, sahaya çıkarak geceye damgasını vurdu. Kilganon’ın nefes kesen smaç şovu, salonu dolduran binlerce izleyiciye adrenalini zirvede yaşattı.

Jüri koltuğunda Tarık Biberovic, Kaan Kural, Deniz Aksoy Ve Jordan Theodore

İçerik üreticisi Alper Biçen’in, BHS ekibinin ve smaç gösterisinin mimarı olduğu gecede sadece smaç gösterisi değil; kıyasıya mücadelelerin yaşandığı üçlük ve ünlülerle yetenek yarışmaları, birebir kapışmalar ve dans performansları da izleyicilerin ilgisini topladı. Spor yorumcusu Kaan Kural, Amerikalı basketbolcu Jordan Theodore, gazeteci Deniz Aksoy ve Fenerbahçe’nin sevilen oyuncusu Tarık Biberovic’ten oluşan jüri heyetinin değerlendirdiği BHS 3 All Star Maçı ve Tarık Biberoviç ile üçlük yarışması gecenin nabzını gece boyunca zirvede tuttu. Ünlülerle yetenek yarışmasında sergilenen performanslar ise  sahada adeta görsel bir şölene dönüştü.BHS Smaç Gösterisi İzmir’de basketbol şöleni yaşattı - Resim : 1

Sürprizlerle dolu gösteriler

Basketbol tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği gecede önce, geçen sene BHS Smaç gösterisinin şampiyonu; Med Brodie olarak tanınan Muhammed Sanyang ve Amerikalı sokak basketbolu fenomeni Moon’un birebir kapışmasının galibi Med oldu. Ankara altyapısından çıkıp ABD’ye uzanan başarı yolculuğuyla dikkat çeken ve Memo adıyla tanınan basketbolcu Mehmet Bener ile 2018 Hillsborough County All Star Maçı Şampiyonu Isaiah Hodge (Slim), birebir kapışmalarıyla etkinliğe ayrı bir renk ve heyecan katarken, bu heyecan dolu kapışmanın galibi de Memo oldu. Tribünleri coşturan karşılaşmalar, gösterinin eğlence ve sürpriz dozunu daha da artırdı.

Etkinliğe katılan izleyiciler de bu benzersiz deneyimin bir parçası oldu. Orta saha şutunda isabet bulan şanslı katılımcılar, Bilkom sponsorluğunda PlayStation 5, kulaklık ve aksesuar gibi ödüllerin sahibi oldu.

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