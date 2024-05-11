Bir devrin sonu: Mbappe, PSG’den resmen ayrılıyor... İşte imza atacağı takım

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Paris Saint Germain’den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Mbappe, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımla ayrılığını duyurdu. Mbappe, videoyu “Teşekkürler” notuyla paylaştı.

Mbappe, "PSG'deki maceram sona eriyor. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Mbappe, PSG klübünde forma giydiği süre boyunca yer alan teknik direktör, sportif direktör ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, kulübün sahibi Nasser Al-Khelaifi'ye ise teşekkür etmedi.

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik skor katkısı sağlarken 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

PSG ile son 4 maçına çıkacak olan Mbappe, 2018 yılında 180 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

Geçen sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain’de kalan Mbappe’nin sezon sonu resmen İspanyol deviyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kylian Mbappe için Fransız basınından L'equipe, ayrılığı İspanyolca manşete taşıyarak "Adios y Gracias" yani "Hoşça kal ve Teşekkürler" ifadelerini kullandı.