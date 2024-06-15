Bir dönem Trabzonspor'da top koşturmuştu: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.