Bodrumspor – Eyüpspor maçında saha karıştı: Arda Turan yaralandı, Uğur Demirok hastanelik oldu
Son dakika haberi... Bodrum FK - Eyüpspor maçında ev sahibi takımın hocası İsmet Taşdemir'e gösterilen kırmızı kart sonrası saha karıştı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve yedek futbolcu Uğur Demirok yaralandı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında hareketli dakikalar yaşandı.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç oldukça sert geçerken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın 44. dakikasında yaşanan bir poziyonda faul itirazında bulunması sonrasında hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu olayın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayağından, yedek futbolcu Uğur Demirok ise yüzünden yaralandı. Uğur saha içindeki tedavisinin ardından ayağa kalkarak tribünlere sert tepki gösterdi. Güçlükle sakinleştirilen tecrübeli stoper daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.