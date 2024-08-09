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Boksör Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kilo kategorisinde rakibine yenilen Boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci oldu.

Haber Merkezi
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Boksör Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

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