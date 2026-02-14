Bol gollü derbide kazanan taraf Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefes nefese geçen Trabzonspor ile Fenerbahçe derbisinin gülen tarafı Fenerbahçe oldu. Karşılaşmayı 3-2 Fenerbahçe kazandı.
Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçı 3-2 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'nin golleri Asensio, Kerem ve Talisca'dan Trabzonspor'un golleri ise Muçi ve Onauchu'dan geldi.
Fenerbahçe bu skorla puanını 52 yaparken Trabzonspor 45 puanda kaldı.
İlk yarıdan notlar
6. dakikada Asensio’nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar’ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
7. dakikada Pina’nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi’nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın solundan filelere gitti. 1-1
28. dakikada Pina’nın sağ taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
33. dakikada Pina’nın sağ taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson’da kaldı.
34. dakikada Augusto’nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.
35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
43. dakikada Lovik’in sol taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2
İkinci yarıdan notlar
48. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Asensio’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın solundan ağlarla buluştu. 2-3
77. dakikada Pina sağ taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
88. dakikada sağ kanattan Muçi kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nwaiwu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.