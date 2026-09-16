Bologna'da Tedesco dönemi sona erdi

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4 maçta 1 puan

Bologna'da sezona beklentilerin altında başlayan Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. İtalya ve Almanya vatandaşlığı bulunan teknik direktör, takımın başında çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi.

Bologna yönetimi, Tedesco'nun ardından teknik direktörlük görevi için Raffaele Palladino ile anlaşmaya vardı.

Palladino'nun yeni adresi Bologna

42 yaşındaki Raffaele Palladino, kariyerinde daha önce Monza ve Fiorentina'yı çalıştırdı. İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezon ise Atalanta'nın başında görev yaptı.

Palladino, Bologna'da yeni bir dönemin başlangıcını yapacak.

Fenerbahçe'de kupa kazandı

Domenico Tedesco, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapmıştı. Sarı-lacivertli ekiple Süper Kupa'yı kazanan Tedesco, sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından Tedesco, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tesislerden uğurlanmıştı.