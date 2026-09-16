Bologna'da Tedesco dönemi sona erdi
Serie A ekibi Bologna, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibinde Tedesco'nun yerine Raffaele Palladino getirildi.
4 maçta 1 puan
Bologna'da sezona beklentilerin altında başlayan Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. İtalya ve Almanya vatandaşlığı bulunan teknik direktör, takımın başında çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi.
Bologna yönetimi, Tedesco'nun ardından teknik direktörlük görevi için Raffaele Palladino ile anlaşmaya vardı.
Palladino'nun yeni adresi Bologna
42 yaşındaki Raffaele Palladino, kariyerinde daha önce Monza ve Fiorentina'yı çalıştırdı. İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezon ise Atalanta'nın başında görev yaptı.
Palladino, Bologna'da yeni bir dönemin başlangıcını yapacak.
Fenerbahçe'de kupa kazandı
Domenico Tedesco, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapmıştı. Sarı-lacivertli ekiple Süper Kupa'yı kazanan Tedesco, sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından Tedesco, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tesislerden uğurlanmıştı.