Borussia Dortmund, Salih Özcan'a veda etti



Bundesliga'da sezonu şampiyon Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Bu kapsamda milli oyuncu Salih Özcan ile de yollarını ayıran siyah-sarılı ekip, milli orta sahaya veda etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan'ın Borussia Dortmund'da dört yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür etti.

Borussia Dortmund formasıyla toplam 96 müsabakaya çıkan Salih Özcan, gol sevinci yaşayamazken 2 asist katkısı yaptı