  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Takip Et

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi

Almanya ekibi Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Takip Et

Borussia Dortmund Kulübü, yaklaşık 7 aydır teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon Nuri Şahin yönetiminde beklenen performansı gösteremeyen Borussia Dortmund, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Bologna'ya 2-1 yenilerek tüm kulvarlarda art arda 4. mağlubiyetini yaşadı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) üst üste 3 maç kaybeden Borussia Dortmund, 18 hafta sonunda 25 puanda kalarak 10. sıraya kadar geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 haftada 12 puanla 13. sırada yer alan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. turunda ise Wolfsburg'a elendi.

Futbolculuk döneminde Borussia Dortmund ile 2011'de Bundesliga'yı ve 2017'de Almanya Kupası'nı kazanan Nuri Şahin, 2013'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Teknik direktörlüğe Antalyaspor'da adım atan 36 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında takımın başında yer aldı. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da Aralık 2023'te yardımcı antrenör, Haziran 2024'te ise 3 yıllık sözleşmeyle teknik direktör olarak göreve getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün spor direktörü Lars Ricken, takımın mevcut performansından sonra bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirterek, "Nuri Şahin'i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz. Uzun bir iş birliği bekliyorduk ancak üst üste 4 yenilgi, son 9 maçta alınan tek galibiyet ve Bundesliga'da 10. olmamız nedeniyle mevcut durumda sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı. Maalesef Borussia Dortmund'un bu sezonki sportif hedeflerinin hakkını veremedik." ifadelerini kullandı.

Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?Spor
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilirEge 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilirGündem
Türkiye'nin dev yem şirketi iflasını açıkladıTürkiye'nin dev yem şirketi iflasını açıkladıŞirket Haberleri

 

Spor
Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında üstünlüğünü koruyamadı
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında üstünlüğünü koruyamadı
Galatasaray acı haberi duyurdu: Eski sporcumuz ve ailesi yangında hayatını kaybetti
Galatasaray acı haberi duyurdu: Eski sporcumuz ve ailesi yangında hayatını kaybetti
TFF’den Kartalkaya açıklaması: Futbolcular maçlara siyah kol bandı ile çıkacak
TFF’den Kartalkaya açıklaması: Futbolcular maçlara siyah kol bandı ile çıkacak
Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Genç sporcu Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti
Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Altyapı sporcusu Kartalkaya yangınında öldü
MHK, 2 hakemin klasmanını düşürdü: Artık Süper Lig'de görev almayacaklar
MHK, 2 hakemin klasmanını düşürdü: Artık Süper Lig'de görev almayacaklar