Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Messi takımını sahadan çekti

Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantinli taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girerek müdahalede buldundu.

Messi'den müdahale

Messi, tüm takım arkadaşlarını toplayarak soyunma odasına götürdü.

Reuters'ın aktardığına göre Messi bir televizyon kanalına verdiği demecinde, "Kötüydü çünkü insanları nasıl dövdüklerini gördük. Polis, Libertadores finalinde olduğu gibi yine joplarıyla insanlara müdahale etti. Orda oyuncuların aileleri de vardı" ifadelerini kullandı.

Olayların durmasının ardından gecikmeli başlayan mücadelede Arjantin, Brezilya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.