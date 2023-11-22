Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Messi takımını sahadan çekti
Brezilya ile Arjantin maçında hem saha içinde hem saha dışında olaylar meydana geldi. Yaşanan olaylar sonrası Lionel Messi, takımını kısa sürede olsa sahadan çekip soyunma odasına götürdü.
Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantinli taraftarlar arasında gerginlik çıktı.
Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girerek müdahalede buldundu.
Messi'den müdahale
Messi, tüm takım arkadaşlarını toplayarak soyunma odasına götürdü.
Reuters'ın aktardığına göre Messi bir televizyon kanalına verdiği demecinde, "Kötüydü çünkü insanları nasıl dövdüklerini gördük. Polis, Libertadores finalinde olduğu gibi yine joplarıyla insanlara müdahale etti. Orda oyuncuların aileleri de vardı" ifadelerini kullandı.
Olayların durmasının ardından gecikmeli başlayan mücadelede Arjantin, Brezilya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.