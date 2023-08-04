Brüksel'in merkezine plaj voleybolu için 780 ton kum döküldü

Brüksel'in merkezindeki meydanlardan Place de la Monnaie ve Place de la Bourse'un önünde Belçika Plaj Voleybolu Şampiyonası için ayrı ayrı iki saha oluşturuldu.

İki sahaya toplam 780 ton kum döküldü. Mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranların bulunduğu, kentin en canlı bölgesinde kurulan sahalarda sabah saatlerinden itibaren çeyrek finaller oynandı.

Sahaları çevreleyen kafelerde maçları izleyen, kum sıçrayan sokaklarda yürüyen halk, renkli görüntüler oluşturdu. Kraliyet Tiyatrosu'nun önündeki Monnaie Meydanı'nda erkekler, Borsa Meydanı'nda ise kadınların takımları yarışıyor. Yarın oynanacak yarı finallerin ardından pazar günü şampiyonlar belli olacak.