“Bu bir iş ilanı değil” diyerek duyurdular: Türk futbol kulübü LinkedIn’den başkan arıyor

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Başkan adayından sportif ve mali yönetim bekleniyor

İlanda, başkan adayının Aydınspor’un sportif, idari ve mali yapılanmasına liderlik etmesi ve kulüp için sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturması gerektiği belirtildi.

Adaydan ayrıca şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemesi ve kulübün geleceğini kişisel çıkarlardan üstün tutması istendi.

“Aydınspor armasının ağırlığını taşıyabilmek”

Taraftarların hazırladığı ilanda başkan adayında aranacak kişisel özelliklere de yer verildi. Adayın gerektiğinde hesap verebilecek cesarete sahip olması ve Aydınspor armasının sorumluluğunu taşıyabilmesi gerektiği vurgulandı.

“Bir iş ilanı değil”

İlanın en dikkat çeken bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bir iş ilanı değil. Bir makam ilanı hiç değil. Bu, bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır.”

Aydınspor’da başkanlık belirsizliğinin sürdüğü dönemde yayımlanan ilan, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarların LinkedIn üzerinden başkan adayı araması, kulübün yaşadığı yönetim krizine dikkat çeken sıra dışı bir girişim olarak öne çıktı.