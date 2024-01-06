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Bu hafta hangi maçlar var işte 6-7 ocak Süper Lig maç programları

Süper Lig 19. hafta maçlarını merakla bekleyen futbolseverlere müjde maçlar başladı . Süper Lig , 19 Mayısta son bulacak . Bu haftanın maçları belli oldu. Peki bu hafta hangi maçlar var , hangi takım hangi takımla oynadı ,maç skorları ne işte 6-7 ocak süper lig maç programları..

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Bu hafta hangi maçlar var işte 6-7 ocak Süper Lig maç programları
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig 19. hafta maçları başladı. Süper Lig , 19 Mayısta son bulacak . Bu haftanın maçları belli oldu. Peki bu hafta hangi maçlar var işte 6-7 ocak süper lig maç programları..

Süper Lig maçları

5 Ocak Cuma:

-17:00 da Gaziantep FK- Pendikspor arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

-20:00 da  Antalyaspor- Alanyaspor arasında oynana maç 0-0 ile son buldu.

-20:00 da Beşiktaş-Kasımpaşa  araında 1-3 lük skorla Kasımpaşa üstünlüğü                ile son bitti.

6 Ocak Cumartesi:

-13.30 da Çaykur Rizespor- Hatayspor arasında oynanan maçta 1-0 lık skorla        Rizespor üstünlüğü ile bitti

-16.00  Başakşehir - Adana Demirspor 

-19.00  Samsunspor - Fatih Karagümrük 

-19.00 MKE Ankaragücü -Trabzonspor 

7 Ocak Pazar:

-13.30  Kayserispor -  Sivasspor 

-16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe 

-19.00 Galatasaray - Konyaspor 

 