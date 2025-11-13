Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım 2025 maç programları, saat ve kanal bilgisi
Futbol tutkunları 13 Kasım 2025’te hangi maçların olduğunu merak ediyor. Milli araya girerken, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları da başlıyor. Peki bugün hangi maçlar var, gelin yakından bakalım…
Trendyol Süper Lig’in araya girmesinin ardından gözler milli maçlara çevrildi. Futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. İşte 13 Kasım 2025 maç programları, kanal bilgisi ve saatleri…
Grup D
20:00 Azerbaycan – İzlanda (Exxen, S Sport Plus)
22:45 Fransa – Ukrayna (Exxen)
Grup F
20:00 Ermenistan – Macaristan (Exxen)
22:45 İrlanda Cumhuriyeti – Portekiz (Exxen)
Grup I
20:00 Norveç – Estonya (Exxen)
22:45 Moldova – İtalya (Exxen)
Grup K
22:45 İngiltere – Sırbistan (Exxen)
22:45 Andorra – Arnavutluk (Exxen)