Bugün hangi maçlar var (26 Kasım 2025)? Fenerbahçe maçı bugün mü? 25 Kasım akşamı Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray mücadele etti. Kendi evinde mağlup olan sarı-kırmızıların ardından gözler Fenerbahçe ve Samsunspor’un maçlarına çevrildi.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR (26 KASIM 2025)?

26 Kasım 2025 UEFA takvimine göre bu akşam Avrupa’nın kulüp devleri Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. İşte günün maçları:

FC Kopenhag – FC Kairat Almaty

Pafos FC – AS Monaco

Atlético Madrid – Inter

Arsenal FC – FC Bayern München

Liverpool FC – PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt – Atalanta BC

Sporting Lisbon – Club Brugge KV

FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik mücadelesi için taraftarların dikkatine! Sarı-Lacivertliler, Macaristan temsilcisi Ferencváros ile 26 Kasım Çarşamba günü değil, 27 Kasım 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) oynanacak bu önemli 5. hafta karşılaşması, saat 20:45'te başlayacak. Gruptan çıkma hedefi için büyük önem taşıyan bu mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Taraftarların bilet satış takvimini kontrol etmesi gerekiyor.