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Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları nasıl sonuçlandı? Süper Lig 24. hafta maçları

Süper Lig 23. hafta maçları 29 Ocak pazartesi günü son buldu. Süper Lig 24. hafta maçları 2 Şubat cuma günü başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig 24. hafta maç takvimi nedir? Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları nasıl sonuçlandı? İşte detaylar…

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Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları nasıl sonuçlandı? Süper Lig 24. hafta maçları
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Süper Lig 23. hafta  maç sonuçları

27 Ocak Cumartesi

-16.00 Alanyaspor 1-1 Pendikspor                                                                          

-19.00 Adana Demirspor 0-1 Hatayspor

 28 Ocak Pazar

-13.00 Konyaspor 2-3 Başakşehir                                                                           

-16.00 Karagümrük 4–0 Rizespor                                                                   

-16.00 Sivasspor 1–0 Beşiktaş                                                                                  

-19.00 Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

 29 Ocak Pazartesi

-17.00 İstanbulspor 1-1 Samsunspor                                                                        

-17.00 Kayserispor 1-1 Antalyaspor                                                                           

-20.00 Trabzonspor 2–3 Kasımpaşa                                                                        

-20.00 Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

 Süper Lig 24. hafta  maçları

2 Şubat Cuma

-Ankaragücü 0-0 Sivasspor

-Hatayspor 3-1 Karagümrük

-Samsunspor 0-2 Galatasaray

3 Şubat Cumartesi

-13.30 Rizespor- Konyaspor

-16.00 Başakşehir-İstanbulspor

-19.00 Gaziantep - Kayserispor

-19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe

4 Şubat Pazar

-13.30 Pendikspor-Adana Demirspor

-16.00 Kasımpaşa- Alanyaspor

-19.00 Beşiktaş-Trabzonspor