Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları nasıl sonuçlandı? Süper Lig 24. hafta maçları
Süper Lig 23. hafta maçları 29 Ocak pazartesi günü son buldu. Süper Lig 24. hafta maçları 2 Şubat cuma günü başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig 24. hafta maç takvimi nedir? Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta maçları nasıl sonuçlandı? İşte detaylar…
Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
27 Ocak Cumartesi
-16.00 Alanyaspor 1-1 Pendikspor
-19.00 Adana Demirspor 0-1 Hatayspor
28 Ocak Pazar
-13.00 Konyaspor 2-3 Başakşehir
-16.00 Karagümrük 4–0 Rizespor
-16.00 Sivasspor 1–0 Beşiktaş
-19.00 Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
29 Ocak Pazartesi
-17.00 İstanbulspor 1-1 Samsunspor
-17.00 Kayserispor 1-1 Antalyaspor
-20.00 Trabzonspor 2–3 Kasımpaşa
-20.00 Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Süper Lig 24. hafta maçları
2 Şubat Cuma
-Ankaragücü 0-0 Sivasspor
-Hatayspor 3-1 Karagümrük
-Samsunspor 0-2 Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
-13.30 Rizespor- Konyaspor
-16.00 Başakşehir-İstanbulspor
-19.00 Gaziantep - Kayserispor
-19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
-13.30 Pendikspor-Adana Demirspor
-16.00 Kasımpaşa- Alanyaspor
-19.00 Beşiktaş-Trabzonspor