Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı maç programı, saatleri ve yayın kanalları

25 Kasım 2025 Salı günü futbolseverler için dolu dopdolu bir maç takvimi var. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Gençlik Ligi ve Asya AFC Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar ekranlara geliyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı ve canlı yayın bilgisi.

Galatasaray – Union Saint‑Gilloise

• 20:45 – TRT 1 – Galatasaray vs Union Saint‑Gilloise (UEFA Şampiyonlar Ligi, canlı ve şifresiz)

UEFA Gençlik Ligi

• 14:00 – TRT Spor – Galatasaray vs Union Saint‑Gilloise (UEFA Gençlik Ligi, canlı)

UEFA Şampiyonlar Ligi – Gece seansı (23:00)

• Tabii – Borussia Dortmund vs Villarreal (Canlı)

• Tabii – Manchester City vs Bayer Leverkusen (Canlı)

• Tabii – Marsilya vs Newcastle (Canlı)

• Tabii – Napoli vs Karabağ (Canlı)

• Tabii – Slavia Prag vs Athletic Bilbao (Canlı)

• Tabii – Bodo/Glimt vs Juventus (Canlı)

• Tabii – Chelsea vs Barcelona (Canlı)

UEFA Şampiyonlar Ligi – Akşam seansı (20:45)

• Tabii – Ajax vs Benfica (Canlı)

Bugün TV’de yayınlanacak şifresiz canlı maçlar

• TRT 1: Galatasaray – Union Saint‑Gilloise (20:45)

• TRT Spor: Galatasaray – Union Saint‑Gilloise (UEFA Gençlik Ligi, 14:00)

• Tabii: Ajax – Benfica (20:45), 23:00 seansındaki tüm karşılaşmalar

Öne çıkan detaylar

• Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kritik bir maça çıkıyor; galibiyet, liderlik yarışında belirleyici olabilir.

• Gece seansında Manchester City – Bayer Leverkusen ve Chelsea – Barcelona gibi dev maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.