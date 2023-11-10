Burak Yılmaz ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışı başladı. Gelişmeler sonrası Rıza Çalımbay'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde takımla bir araya geldiği bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü bellli oldu.
Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında Rıza Çalımbay yer alacak.
Sonraki dönem için ise Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından yeni yönetim ve Rıza Çalımbay görüşme gerçekleştirecek.