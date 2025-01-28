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Burak Yılmaz, Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
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Burak Yılmaz, Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte yeni takımı
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Süper Lig'in 21. haftasındaki Hatayspor maçının ardından Hakan Keleş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.

HT Spor'da yer alan haberde, Kasımpaşa'nın teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan ve sonrasında kısa bir süre takımın başında yer alan Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Kayserispor'la anlaşmıştı.

Bir sezonda 3 teknik adam

Kayserispor'un başında 21 maça çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmalada üç galibiyet 10 beraberlik ve sekiz yenilgi elde etti. Burak Yılmaz, Kayserispor'dan bu sezonki Beşiktaş maçı sonrasında ayrıldı.

Sami Uğurlu yönetiminde sezona başlayan Kasımpaşa, sonrasında Hakan Keleş'le anlaştı. Burak Yılmaz, takımın başına geçmesi halinde bu sezon Kasımpaşa'da görev yapacak üçüncü teknik direktör olacak.

Süper Lig'de 20 maç sonunda Kasımpaşa topladığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

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