  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Burak Yılmaz'dan flaş karar: İki maç sonra Gaziantep FK'dan ayrılacağını açıkladı
Takip Et

Burak Yılmaz'dan flaş karar: İki maç sonra Gaziantep FK'dan ayrılacağını açıkladı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de ilk devrenin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Burak Yılmaz'dan flaş karar: İki maç sonra Gaziantep FK'dan ayrılacağını açıkladı
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi.

Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ayrılık kararını duyurdu. Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki hafta sonra görevimin başında olmayacağım. Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı.

Rizespor ve Başakşehir maçları sonrası ben burada olmayacağım. Kulübenin arkasında küfür yemeyi hak etmedim. Bırakıyorum. Kimse kusura bakmasın."

Galatasaray, Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurduGalatasaray, Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurduSpor
Başakşehir-Gaziantep FK maçının günü değiştiBaşakşehir-Gaziantep FK maçının günü değiştiSpor