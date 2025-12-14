Burak Yılmaz'dan flaş karar: İki maç sonra Gaziantep FK'dan ayrılacağını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi.

Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ayrılık kararını duyurdu. Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki hafta sonra görevimin başında olmayacağım. Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı.

Rizespor ve Başakşehir maçları sonrası ben burada olmayacağım. Kulübenin arkasında küfür yemeyi hak etmedim. Bırakıyorum. Kimse kusura bakmasın."