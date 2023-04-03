Burak Yılmaz’dan veda mesajı

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, söz konusu paylaşımda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalanmış ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasına gitmişti.

Kulübün scout müdürü Sjoerd Ars, konuya ilişkin olarak, "Biz de şaşırdık, Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" açıklamasını yaptı.

37 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.