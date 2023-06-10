Bursa DragonCup’ta zafer Pakkens’in

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bu sene 2.si düzenlenen Bursa DragonCup ile şehrin önemli firmalarının rekabeti su üstüne taşındı. Nefes Dağyenice ev sahipliğinde ve Master Planer organizasyonu ile hayata geçirilen etkinlikte 29 firma ve 36 ekip şampiyonluk kupası için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya katılan 36 ekibin sadece 3’ünün Bursa dışından geldiğini belirten Organizasyon Müdürü Yiğit Kalın, “Bursa takımlarının daha mutlu olmaları, bu işi öğrenmeleri, alışmaları için yarışları şehir dışına kapatıyoruz. Bu sene bir kademe arttırarak bir kategoride İstanbul'dan profesyonel takımları ağırladık. Önümüzdeki yıldan itibaren ülkenin profesyonel takımları yarışabilecekler. Bu sene festivallerimiz tamamen değişti. Antrenmanda üstünde olan yönetimle yarışlarımızı düzenledik. Önümüzdeki seneden itibaren takım sayılarımızın çok daha fazla artarak ilerleyeceğini düşünüyoruz. Seneye hedefimiz altmış yetmiş takımları bulmak. Kısmetse dördüncü beşinci yılında yüz takımlarla etkinliğimizin iki hatta üç güne çıkartmak gibi planlarımız var. Türkiye'de çok bilinen bir branş değil. Biz Bursa'da bunu firmalara aşılamayı, takım olmayı, birlikte çalışmayı öğrenmelerini, onlara bir şekilde sporla birlikte kazandırmak istiyoruz. Bugün güzel hava gibi çok iyi bir katılım da var, herkes çok eğleniyor” diye konuştu.



2 etap halinde 3’erli startlar ile düzenlenen yarışlar sonucunda Pakkens mutlu sona ulaşırken, Eker 2., Lima Lojistik ise 3. Sırada yer aldı. Nefes kesen yarışmaların yanı sıra katılımcılar da gün boyu festival alanında eğlenceli anlar yaşadı.